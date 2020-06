Ministerstwo Sprawiedliwości oburzone manipulacją ,,GW''. Jest oświadczenie

Pedofilskie rejestry Ziobry mozna o kant porozbijac, w niczym nie pomagaja. Pomoc moze tylko eutanazja zboczencow, ze nie mieli mozliwoeci powrotu do praktyk. Zboczency nie zarejestrowani, moga uzywac do woli a jezeli jest sprytny, to moze dawac upust swojemu zboczeniu przez dlugie lata. Tak jak znany jazzman, ktorego sprawa wydaje sie byc zamieciona pod dywan.

