Minister Ziobro chce zadać komisarz Jourovej kilka pytań

man.of.Stagira 20.12.19 21:10

Czy ona wie, że w Czechach nie ma KRS. Czy ona wie, że w Czechach to minister sprawiedliwości przekazuje wniosek o powołanie sędziego, a nie KRS, jak w Polsce. Przekazuje wniosek o powołanie sędziego zatwierdzony wcześniej przez czeski rząd. Pytam też o to, czy ona wie o tym, że w Niemczech sędziów federalnych powołuje komisja składająca się wyłącznie z polityków. Czy wie o tym, że decyzje o powołaniu ostatecznie kogoś do sądu federalnego podejmuje minister sprawiedliwości Niemiec"- podkreślił minister.



A co o n a wie? Wie czego od niej oczekuje 'Bruksela', oczekuje zawołania 'i s l a m!'



ot, co