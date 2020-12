Minister Ziobro chce delegalizacji jednej z partii. Złożył wniosek do TK

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chce delegalizacji Komunistycznej Partii Polskiej. Jak informuje portal wPolityce.pl, złożył w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Art. 13 polskiej konstytucji zakazuje działalności partiom politycznym i innym organizacjom, które odwołują się do nazizmu, faszyzmu bądź komunizmu. Dlatego minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w związku z działalnością Komunistycznej Partii Polski.

- „Działania w tym zakresie zostały podjęte na wniosek osób fizycznych. W pismach kierowanych do prokuratury wskazywały one, że Komunistyczna Partia Polski między innymi odwołuje się w swoim programie i praktykach do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu, co jest niezgodne z Konstytucją RP” – przekazała Prokuratura Krajowa.

Przeprowadzona przez Prokuraturę Krajową analiza wykazała, że członkowie tej partii kwestionują demokratyczny porządek w Polsce, a ich cele są tożsame z celami partii komunistycznych działających w państwach totalitarnych w XX wieku. Wprost propagują przeprowadzenie w Polsce rewolucji, jaką w Rosji przeprowadzili bolszewicy i chcą dążyć do przymusowej nacjonalizacji oraz kolektywizacji.

Partia ta wprost wzywa również do przemocy. W jej publikatorach można przeczytać m.in.: „Mówi się, że komuniści zabijali. Ale czy złem jest, gdy udręczony człowiek, aby bronić siebie i najbliższych, zabija pastwiącego się nad nim bogacza? Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”.

Przy tym członkowie ugrupowania gloryfikują takich zbrodniarzy komunistycznych jak np. Józef Stalin czy Feliks Dzierżyński.

- „Polski ustrojodawca trafnie założył, że w Polsce – państwie w przeszłości zrujnowanym przez totalitaryzm nazistowski i komunistyczny – nie ma miejsca dla partii politycznych i organizacji, odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Znając historię i doświadczenia Narodu Polskiego w XX wieku, ustrojodawca nie bez powodu postawił znak równości między totalitarnymi metodami działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, uniemożliwiając organizacjom, w tym partiom, odwoływanie się do nich” – cytuje Prokuraturę Krajową portal wPolityce.pl.

- „Z tego względu Prokurator Generalny uznał, że zarówno cele, jak i działalność Komunistycznej Partii Polski, muszą zostać uznane za niezgodne z konstytucją, a jej funkcjonowanie powinno zostać przerwane” – dodano w komunikacie.

kak/wPolityce.pl