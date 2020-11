Minister Zdrowia: Powoli zbliżamy się do realizacji stabilizacji ścieżki zachorowań

- Jeżeli popatrzymy na trendy, z którymi mamy do czynienia, to ten wzrost zakażeń stopniowo maleje. Powoli zbliżamy się do realizacji stabilizacji ścieżki zachorowań – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej.

Dodał też:

- Ale proszę pamiętać, że ta stabilizacja następuje przy bardzo dużej liczbie zachorowań, bo cały czas mamy ten przedział 25-30 tys. zakażeń.

Podkreślił także:

- Cały czas udaje nam się utrzymać pewien bufor bezpieczeństwa, który według stanu na wczoraj wynosi 11 tys. wolnych łóżek, a w tej liczbie nie ma jeszcze szpitali tymczasowych, które będą powiększały naszą infrastrukturę

Odnosząc się do powstawania szpitali tymczasowych szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział:

- One nie są po to, aby zastąpić normalne, stacjonarne szpitale, o czym mam wrażenie czasami niektórzy komentatorzy zapominają, ale po to, żeby ratować system służby zdrowia, który dzisiaj mierzy się z olbrzymimi wyzwaniami.

Poinformował także o oddaniu w najbliższą niedzielę kolejnych 200 łóżek w Szpitalu Narodowym, gdzie razem ma zostać oddanych 1.2 tys. łóżek.

