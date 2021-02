Minister Zdrowia: Mamy już trzecią falę koronawirusa

„Można w tym ujęciu regionalnym nawet widzieć paradoks, że w północnej części kraju mamy jeszcze te resztki drugiej fali, a na południu zaczyna się już trzecia fala w takiej dużej skali” – stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski.

W rozmowie na antenie programu „Tłit” Wirtualnej Polski szef resortu zdrowia podkreślił, że zdecydowanie mamy już w Polsce do czynienia z trzecią falą koronawirusa.

„To nie jest jakieś zjawisko, które nas czeka w przyszłości”

- zaznaczał minister.

Dodał, że nie tyle chodzi już o to „czy”, ale „jakiej skali ono będzie”.

Oceniał też:

„Problem z dyscypliną społeczną jest taki, że ona nie jest tak jednoznacznie związana z jakimś konkretnym czynnikiem. Jej nie można przypisać np. do otworzenia galerii, nie można jej przypisać do otworzenia hoteli. Ona jest tak naprawdę powiązana ze wszystkim, z czym mamy do czynienia”.

dam/wp.pl,Fronda.pl