Minister Zdrowia alarmuje: Odwrócenie tendencji staje się faktem

Czeka nas powrót do bardziej restrykcyjnych obostrzeń zaledwie kilka dni po ich zniesieniu? Minister zdrowia Adam Niedzielski opublikował na Twitterze dane dot. wzrostu zakażeń w Polsce. Alarmuje, że mamy do czynienia z odwróceniem tendencji.

- „Odwrócenie tendencji staje się faktem. Dzisiejszy wynik - 5178 nowych zakażeń - jest o ponad 1 tys. większy niż tydzień temu” – napisał na Twitterze szef resortu zdrowia, publikując wykres ilustrujący dynamikę zakażeń koronawirusem.

Odwrócenie tendencji staje się faktem. Dzisiejszy wynik - 5178 nowych zakażeń - jest o ponad 1 tys większy niż tydzień temu. Trend dla tygodniowej stopy wzrostu (średnia ruchoma 7-dniowa) po raz pierwszy od połowy listopada (pomijając anomalie postświąteczną) jest dodatni. pic.twitter.com/rTpZqGWtGB — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) February 16, 2021

Na wczorajszej konferencji prasowej Minister Zdrowia odniósł się do sytuacji, jaką obserwowaliśmy w ostatni weekend i do łamania obostrzeń sanitarnych przez turystów. Przestrzegał, że takie zachowanie może doprowadzić do trzeciej fali epidemii, a wówczas konieczne okaże się zamknięcie całej gospodarki.

kak/Twitter