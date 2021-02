Minister zdradził dzisiejszą liczbę zakażeń. ,,Sytuacja jest ustabilizowana''

Wiemy już, ile zakażeń z ostatniej doby ujętych zostanie w najnowszym raporcie dotyczącym rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. Informację na ten temat zdradził minister zdrowia Adam Niedzielski.

Polityk w rozmowie na antenie RMF FM stwierdził, że patrząc na naszą sytuację epidemiczną widać, że jest ona ustabilizowana.

„Gdy patrzymy sobie na naszą sytuację epidemiczną, to ona w zasadzie jest ustabilizowana”.

Dalej z kolei dodał:

„Mam już podane dzisiejsze wyniki, czyli z wczorajszego dnia i będziemy mieli raptem 2500 przypadków”.

Jak zauważył, obecnie przeprowadzanych jest około 20-30 tys. testów:

„[…] ale i tak jest w stosunku do niedziel z poprzednich tygodni, to takiego wyniku na poziomie 2 tysięcy czy poniżej 3 tysięcy, to nie było przed drugą falą pandemii”.

💬 Minister zdrowia @a_niedzielski w #RozmowaRMF o wynikach zakażeń: Dzisiaj będziemy mieli raptem 2,5 tysiąca przypadków — RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) February 1, 2021

dam/RMF FM,niezalezna.pl