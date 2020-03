Minister ujawnia: Szkoły zamknięte do Wielkanocy

Uczniowie wrócą do szkół prawdopodobnie dopiero po Wielkanocy - czyli 15 kwietnia. Mówił o tym w rozmowie z TVP minister edukacji, Dariusz Piontkowski. Do tego czasu kultywowany ma być e-learning.

"Bardzo prawdopodobne, że tak będzie, że kolejnym momentem, do którego przedłużymy okres zamknięcia szkół będą Święta Wielkanocne, i po tym terminie będziemy sprawdzali, co dalej" - stwierdził.

Według ministra Piontkowskiego nie oznacza to jednak, by przesunięciu miały ulec terminy egzaminów czy zakończenia roku szkolnego. Wszystko ma odbywać się zgodnie z planem, a to właśnie dzięki e-learningowi.



"Egzaminy ósmoklasisty są w końcu kwietnia. Jeżeli przerwa w zajęciach w szkole skończyłaby się wraz ze Świętami Wielkanocnymi, no to wówczas spokojnie te egzaminy mogłyby się jeszcze odbyć - ocenił minister. Gdyby ta przerwa się wydłużała to oczywiście egzaminy nie mogłyby się odbyć, musielibyśmy je przenieść. Do tego się przystosowaliśmy: w specustawie są zapisy, które dają ministrowi edukacji możliwość nowej organizacji roku szkolnego, że względu na zdrowie, życie uczniów" - powiedział minister.

Podobnie jest z maturami.