Minister Szumowski: Epidemia w Polsce zaczyna wygasać

ladychapel 14.5.20 10:00

Zeus - to on nominował Andrzeja Dudę do Hot16Challenge. "Żałuję tej nominacji, ponieważ została w ten sposób wykorzystana"

Celem drugiej edycji tej akcji jest zbieranie pieniędzy dla medyków. Tłumacząc w najprostszy sposób - zbieramy pieniądze, ponieważ obecny rząd nie jest w stanie zapewnić tym ciężko pracującym ludziom ochrony, a co więcej, z tego, co wiem, zabiera im nawet możliwość wypowiedzi w sprawie ich sytuacji. Moim zdaniem - gdyby rządzący umieli skutecznie poradzić sobie z tą sprawą, nie byłoby potrzeby robienia takiej zbiórki. Myślę więc, aczkolwiek mogę tylko domniemywać, że nagranie zwrotki przez prezydenta było jedynie ruchem PR-owym.