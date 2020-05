Minister Maląg do Trzaskowskiego w sprawie blokady środków dla przedsiębiorców

Minister pracy i polityki socjalnej, Marlena Maląg zwróciła się w tej sprawie z apelem do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W jej piśmie czytamy:

- Z niepokojem obserwujemy sytuację w Warszawie, która stanowi niechlubny wyjątek na mapie Polski pod kątem rozpatrywania wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Z naszych informacji wynika, że Urząd Pracy m.st. Warszawy rozpatrzył do tej pory mniej niż 10% wszystkich wniosków. Tymczasem krajowa średnia to 60%, a wiele urzędów pracy ma blisko 100% rozpatrywalność wniosków

- Zwracam się do pana prezydenta z apelem o usprawnienie działań i przyspieszenie procedur rozpatrywania wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców. Przypominam, że przekazujemy samorządom środki nie tylko na same świadczenia, ale również na obsługę zadania

- W tym szczególnym i trudnym czasie powinniśmy wszyscy robić co w naszej mocy, by wspierać przedsiębiorców i chronić miejsca pracy. To dla nas – zarówno rządu, jak i państwa, samorządowców – wielki sprawdzian z odpowiedzialności. Polskie firmy i pracownicy oczekują i potrzebują naszej pomocy