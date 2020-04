Minister Łukasz Szumowski: Wybory korespondencyjne są bezpieczne

głupia opozycja totalna generuje głupote rządu 24.4.20 11:07

Najśmieszniejsze jest to, że pewnie większość populacji już się koronawirusem zetknęła i wykształciła odporność na identycznej zasadzie jak szczepionka. Gdyby Szumowski był uczciwy, to zarekomendowałby jakieś systemowe badanie na dużej próbie - 50, 60 tysięcy na istnienie przeciwciał, co dało by obraz odporności społecznej. Jaki jest bowiem sens szczepienia kogoś, kto nie może się zarazić?

Przez całe dzieciństwo próbowano mnie zarazić też wirusową świnką. Gdzie tylko wystąpiła zaraz biegłem do zakażonego, bezskutecznie. Żadnych objawów. Widocznie gdzieś organizm po drodze "bezobjawowo" nabył odporności. Tak jest też teraz w milionach przypadków.

Ktoś postanowił puścić nas z torbami i to mu się uda. A najgorsza jest ta bezceremonialność prawna. Jeszcze niedawno wszyscy święci od prawa deliberowali czy budżet uchwalony w innej sali niż plenarna jest prawomocny, a teraz bez głosu sprzeciwu słuchamy jak minister zdrowia oznajmia, że obywatele będą popylać w maseczkach ad saecula saeculorum.Przepraszam, ale na jakiej k..... podstawie?

Kelkeszos



