Minister Błaszczak: 60 proc. zamówień wojska trafi do polskich firm

Niejestemrobotem 22.5.20 20:01

Czy Was już w tym KGB nie uczą nawet czytać ze zrozumieniem w języku kraju, w którym działacie? Czy ja twierdzę, że zakupy nie powinny być w Polsce? Nie, tylko twierdzę, że jeśli wydajemy pieniądze na wojsko, to powinno to być wydawane rozsądnie. Nie będę udawał, że jest super, bo te pieniądze można wydać rozsądniej również w dużej mierze w Polsce. Co za różnica dla HSW czy wyprodukuje 40 raków i 20 wozów dowodzenia, czy może 50 i 10? Ale jeśli jednak w Pl nie da się czegoś zrobić dobrze, to nie kupujmy badziewia jak Rosmak S, tylko kupmy od Patrii (Fińska firma, nie Francuska) sensowny wóz na jego miejsce, albo zlećmy im opracowanie, a sami produkujmy na licencji. Bo naprawdę, to nie powinno tak działać, że kupujemy tylko dlatego, że państwowa firma produkuje, mimo, że to kompletny badziew. Bo w takim przypadku to marnowanie pieniędzy podatnika, na które on ciężko pracował.