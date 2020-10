Min. zdrowia: Cmentarze będą otwarte

Na dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że nie ma żadnych planów dot. zamykania cmentarzy przed uroczystością Wszystkich Świętych. Nie będzie też dodatkowego dnia wolnego po 1. listopada.

- „Na razie nie wyobrażamy sobie zamknięcia cmentarzy albo ograniczenia tego ruchu w sposób administracyjny” – powiedział szef resortu zdrowia.

Przypomniał przy tym, że na cmentarzach obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zaapelował, aby rozłożyć odwiedzanie grobów bliskich na dłuższy czas przed i po 1. listopada.

- „Namawiamy wszystkich, ale przede wszystkim seniorów, aby nie kumulować tych wizyt 1 listopada, tylko starać się je rozkładać w tygodniu poprzedzającym i następującym po 1 listopada” – mówił.

Minister odniósł się też do planów wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego:

- „W naszej opinii zwiększyłoby to liczbę interakcji społecznych, które są katalizatorem rozprzestrzeniania się wirusa; takie rozwiązanie zachęciłoby do wyjazdów, do podróżowania, a realizujemy strategię zostań w domu” – stwierdził.

kak/PAP