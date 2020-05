Min. Szumowski składa poprawki do ustawy o wyborach

katolicka kretynizacja polski 12.5.20 16:19

Mimo że zdaniem Szumowiny bezpieczne wybory bezpośrednie mogły by się odbyć za dwa lata, to ten sam Szumowski, będzie musiał teraz określić, że mogą się odbyć za półtora miesiąca.

Czyli wychodzi na to, że Szumowski, w temacie od którego jest ministrem, ma do powiedzenia dokładnie tyle, ile miał do powiedzenia murzyn, na amerykańskiej plantacji bawełny...