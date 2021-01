Min. Błaszczak o zamieszkach w USA: W polskim sejmie widzieliśmy to samo w wykonaniu opozycji

- To, co widzieliśmy w Waszyngtonie dwa dni temu, to widzieliśmy podobne sceny na ulicach polskich miast, a w grudniu 2016 roku w polskim Sejmie, ale to było w wykonaniu opozycji, szczególnie polityków Platformy Obywatelskiej – powiedział dzisiaj na antenie Polskiego Radia szef MON Mariusz Błaszczak

Szef MON był gościem Programu Pierwszego Polskiego Radia. Był pytany m.in. o zarzuty polityków opozycji na temat zbyt mocnego zaangażowania się obóz Zjednoczonej Prawicy we współpracę z z odchodzącym z urzędu prezydentem USA Donaldem Trumpem. Odnosząc się do domniemanych nieporozumień z tego powodu pomiędzy rządem polskim a gabinetem obejmującego urząd Joe Bidena stwierdził, że warunki współpracy polsko-amerykańskiej są stabilne, a ta współpraca dotyczy głównie kwestii, w których zarówno Republikanie jak i Demokracji są zgodni.

- Opozycja nazywa szturm na Kapitol atakiem na demokrację, a to oni w grudniu 2016 r. atakowali polski Sejm, blokowali mównicę i robili podobne działania - ocenił minister obrony narodowej.

- Kiedy dziś nazywają szturm na Kapitol, czyli na parlament Stanów Zjednoczonych, atakiem na demokrację, to przypomnę, że w grudniu 2016 roku to oni atakowali polski Sejm, blokowali mównicę, to oni robili właśnie podobne działania - dodał.



mp/polskie radio