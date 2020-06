Mimo pandemii, nie spada poparcie dla rządu Morawieckiego

skarb 22.6.20 19:49

BOGU NIECH BEDA DZIEKI ZA TEN RZAD ,PREZYDENTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NA TE CZASY TAK CIEZKIE DLA SWIATA,a szczegolnie dla TYTANOW PRACY TEGO RZADU,KTORY NIE TYLKO WALCZY Z EPIDEMIA GOSPODARKA,KLESKAMI ALE PRZEDE WSZYSTKIM Z TOTALNYMI LEWACKIMI ZJEDNOCZONYMI DRANIAMI,KLAMCAMI,WROGAMI NATURY ,POLSKI I POLAKOW,CHCA POdpalic POLSKE A POLAKOW PUSCIC Z TORBAMI ,NIECH SOBIE RADZA JAK DO TEJ POry,wazne ,ze dorobili sie stolkow ,apanazy,tytulow,naleza do roznych spolek miejskich i rzadowych,czerpia ze wszystkiego ilesie da i gdzie sie da . niech DOBRY BOG STRZEZE RZAD,PREMIERA ,PREZYDENTA I WIELKIEGO UMYSLEM I SERCEM CZLOWIEKA PANA PREMIERA KACZYNSKIEGO,DZIEKI KTOREMU MAMY TO WSZYSTKO,A KTOREGO PROBUJE SIE POrownywac do najgorszych drani ,ale to komunistyczne sztuczki w ktore wierzy tylu nic nie wiedzacych Polakow zapracowanych czesto mieniacych sie katolikami ,ogladajacych tvleny POlskojezyczne tuby sluzace niszczeniu wszystkiego co sluzy POLSCE!!!!!!!!!!!!!