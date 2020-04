Mimo obstrukcji PO, ,,Tarcza antykryzysowa'' od dzisiaj wchodzi w życie

1. Jeszcze w poniedziałek wydawało się po wystąpieniach marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który zapowiedział setki poprawek do bloku ustaw „Tarczy antykryzysowej”, że ich wejście w życie od 1 kwietnia jest praktycznie niemożliwe.

Senator Adam Szejnfeld z Platformy, który je zgłosił, specjalnie nie krył tego, że nie zna ich skutków finansowych ale to nie jest jego problem, to problem rządu, który ma znaleźć na ten cel pieniądze.

Między innymi Platforma zaproponowała podniesienie tzw. postojowego z 50% do wysokości 75% średniej krajowej, wprowadzenie zasiłków chorobowych dla rodziców dzieci do 12 roku życia, zwolnienie z ZUS na trzy miesiące firm małych i średnich, pożyczki dla firm w wysokości 40 tysięcy złotych z możliwością ich umorzenia, a także dodatkowe 20 mld zł na wsparcie ochrony zdrowia.

Szacunkowo to dodatkowe wydatki w ramach systemu finansów publicznych na przynajmniej kilkadziesiąt miliardów złotych, w sytuacji kiedy „Pakiet antykryzysowy” w wersji rządowej to wydatki około 220 mld zł, a więc 10% polskiego PKB.

2. Większości sejmowej udało się jednak większość poprawek Senatu odrzucić (przyjęte zostały te o charakterze technicznym poprawiające jakość legislacyjną ustaw) i mimo tego, że Sejm obradował zdalnie, zrobiono to w niecałe dwie godziny.

Ale i podczas tych stosunkowo krótkich obrad, przewodniczący Platformy Borys Budka zgłaszał wnioski o przerwę, o głosowania rozłączne, co wydłużyłoby głosowanie, co najmniej o kilka godzin, na szczęście wszystkie te wnioski udało się Zjednoczonej prawicy odrzucić.

W rezultacie w godzinach popołudniowych prezydent Andrzej Duda otrzymał pakiet ustaw do podpisania i tuż po godzinie 20. jego kancelaria poinformowała, że są one podpisane i skierowane do opublikowania w Dzienniku Ustaw.