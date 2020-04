Mimo kryzysu w UE spowodowanego koronawirusem, ,,Północ'' dalej nie rozumie ,,Południa''

Maria Blaszczyk 11.4.20 20:42

"I właśnie kraje „Południa” mimo coraz gorszej sytuacji gospodarczej i finansowej, nie palą się do to korzystania z tego wsparcia, bo w tych warunkach, nie są w stanie utrzymywać równowagi budżetowej."

Problem w tym, że one nie były w stanie już przedtem utrzymywać "równowagi budżetowej".

Wypisz-wymaluj, jak Polska - gdy inni oszczędzają, bo gospodarka jest rozgrzana, nie brakuje pracy, ludzie nie potrzebują tyle wsparcia od państwa - miłościwie panujący populiści trwonią owoce prosperity na wyborczą kiełbasę. A potem chcą od tych, co ludziom wsparcie w tych latach ograniczali, by się zadłużali na ich rzecz.



I bardzo współczuję tym krajom, które z powodu epidemii ucierpiały najbardziej. Uważam, że wszyscy solidarnie powinni im pomagać. Ale w miarę możliwości, a nie zadłużając się ponad miarę.

Że coś takiego się wcześniej czy później wydarzy - każdy wiedział.

I że będzie tylko gorzej. Bo ten wirus okazał się jednak mniej groźny, nniż mógłby być, a jeszcze mamy katastrofę klimatyczną, nawet jeśli chwilowo o niej nie myślimy. Zdaje się, że już jest susza, a jeszcze nie ma połowy kwietnia, prawda?

I tak długo, jak poszczególne kraje będą rozciągały swoje budżety jak gumę z majtek, a potem domagały się od stabilnych demokracji, by je wyciągały z kłopotów - problemy będą jeszcze gorsze niż mogłyby być. Solidarność działa w obie strony - jak kogoś dotyka nieszczęście, to należy mu pomóc, ale ten ktoś nie pogarsza celowo swojej sytuacji, bo wtedy to jest studnia bez dna.