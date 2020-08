Miller o hejcie na Pajączkowską: ,,biust proszę zawsze nosić ze sobą''

Karolina Pajączkowska to dziennikarka TVP Info. Jak się okazuje przyczyną dość ostrego i zmasowanego hejtu na nią może być fakt, że opuściła szeregi prywatnej telewizji TVN i przeszła do telewizji publicznej. Pretekstem natomiast to, że do programu ubrała się w sukienkę z dekoltem.

Jak nie trudno zauważyć dziennikarka jest także atrakcyjną kobietą, co było w bezpardonowy sposób wykorzystywane przez atakujących ją. Umieścili oni w sieci zdjęcia, do których komentarze są co najmniej niewybredne, jak na przykład:

- „Takie cuda na TVP info. Słupki pójdą w górę”

- „Jeśli inteligencją dorówna swojej urodzie, to nic tylko się cieszyć”

- „Jest dobra w tym co robi. Żeby nie było, mam na myśli dziennikarstwo”

- „Widzę że porządnie zainwestowali te 2 miliardy. Naprawdę szanuje”

- „Przy takich kadrach żeby to się drugim unieważnieniem małżeństwa nie skończyło” – tu był przytyk do niedawno głośnego śluby prezesa TVP Jacka Kurskiego i jego unieważnienia małżeństwa.

Do tych i innych „zaczepek intelektualnych” odniosła się sama zainteresowana. Pajączkowska na swoim koncie na Instagramie napisała:

- Kolejna wrzawa na Twitterze.. Tak więc miejmy to za sobą: TAK! Mam biust. TAK wykarmiłam nim mojego syna! TAK śmiałam założyć sukienkę z dekoltem ? Obiecuje, że jutro zostawię biust w domu. Zacznę też nosić burkę bo przecież kobiecie nie przystoi się pokazywać. A do tego śmiem być dziennikarką!! Więc muszę być głupia i tylko za sprawą urody dostałam pracę. Bo przecież nie jest możliwe żeby kobieta była ładna i inteligentna ? Skoro noszę podkreślające figurę sukienki to znaczy, że nadaję się tylko do włoskiej telewizji Rai.. To jest chore!!!! Walczymy o prawa społeczności LGBT podczas gdy to my -wszystkie kobiety wciąż jesteśmy codziennie ofiarami seksizmu!! Obudźcie się ludzie ?￰゚マᄏ❌❌ #seksizmstop #jestemkobietą

Do jej wpisu z kolei swój komentarz napisał także były premier Leszek Miller, który na Twitterze napisał:

- Hejtowana prezenterka TVP Info K.Pajączkowska:”Tak! Mam biust. Jutro zostawię go w domu. Przecież nie jest możliwe, żeby kobieta była ładna i inteligentna”. Droga Pani, oczywiście, że są kobiety ładne i inteligentne. Mogę to zaświadczyć. A biust proszę zawsze nosić ze sobą.

mp/twitter/fronda.pl