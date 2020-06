Milion ofiar pedofilii w Niemczech

Szokujące dane na temat plagi pedofilii w Niemczech. Jak informuje za WHO serwis dw.com – liczba małych ofiar przemocy seksualnej w tym kraju szacowana jest na milion. To statystycznie jedno lub dwoje dzieci w każdej klasie szkolnej. Jak dodano – zaledwie ułamek przemocy seksualnej wychodzi na światło dzienne.

Dalej dodaje, że głównym miejscem przestępstwa i produkcji filmów z potwornymi scenami była najpewniej altanka w zadbanych ogródkach działkowych, zaś sprawcami ojcowie rodzin. Co więcej, matka głównego podejrzanego miała do chwili aresztowania pracować w przedszkolu i mieć pełną świadomość tego, co dzieje się na jej działce oraz godzić się na to.