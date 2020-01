Mikke: Za Hitlera podatki były niższe. Braun: Pod CPK będzie bunkier Izraela

Elektor 25.1.20 16:11

Czy żadne z pismenów nie rozumie słowa pisanego i mówionego po polsku?

Pan Janusz nie powiedział że reżim hitlerowski był dla Polski dobry. Odniósł się tylko do podatków. A te za Hitlera naprawdę były dla Polaków niższe niż są za PiS. I to wszystko. Suche fakty. To już nie wina okupanta niemieckiego sprzed 80 lat, że nakładał mniejsze podatki na okupowaną ludność niż robi to PiS.

Może niepotrzebnie p. Janusz o tym gada, bo lud jest ciemny i nie rozumie tego co się mówi, ale nie powiedział niczego skandalicznego. Takie są fakty.