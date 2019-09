Mike Pence pięknie o wierze Polaków: Krzyż to symbol waszej wiary i determinacji

Agnieszka 2.9.19 15:25

'Krzyż to symbol waszej wiary i determinacji"

Owszem.

Dlatego wywalają go ci którzy wiary i determinacji nie mają lub ją tylko udają, gdy się im opłaca.

Duda rozpoczął kadencję od odrzucenie prośby o przywrócenie Krzyża wywalonego przez Komorowskiego spod pałacu prezydenckiego a potem wywalił w "białych rękawiczkach" i przynoszony tam codziennie Krzyż i modlitwę różańcową.

A pomógł mu w tym pan Kaczyński, co przez lata - by postawić pomnik bratu i dostać się do władzy - Krzyża używał a na koniec też go ze śmiechem odrzucił.

Dlatego prowadza Polskę i siebie ku zagładzie