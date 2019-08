Mieszkanie Plus. Minister Soboń: W tym roku uruchomimy budowę 100 tys. mieszkań

Po niedawnej nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), do tego zasobu będą zgłaszać grunty także Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencja Mienia Wojskowego, co oznacza, że nie zabraknie gruntów pod to budownictwo, co więcej będą to grunty przygotowane szczególnie pod względem infrastruktury technicznej.