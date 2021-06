Miesiąc? To za mało! Kanada przedłuża Pride Month do września

Rząd kanadyjski uznał, że jeden miesiąc to stanowczo za mało, aby świętować istnienie takich zjawisk jak homoseksualizm i transpłciowość. Zdecydowano się zatem na zmianę Miesiąca Dumy na Sezon Dumy, który potrwa aż do września.

Przez ostatnią dekadę aktywiści LGBT, a w ślad za nimi także niektóre państwa ogłosiły czerwiec Miesiącem Dumy LGBT (Pride Month).

Miesiąc to jednak zbyt mało dla Kanady. Według Free to be me, konta rządu kanadyjskiego odpowiedzialnego za "orientację seksualną oraz kwestie tożsamości płciowej i ekspresji", czerwiec wyznacza teraz początek "sezonu dumy", który potrwa do września.

Kanadyjski Departament Obrony ogłosił ponadto, że w połowie czerwca podniesie flagę dumy, aby rozpocząć sezon dumy. Zachęca także Kanadyjczyków do publikowania filmów z życzeniami "szczęśliwego sezonu dumy".

Według Mister B&B, portalu społecznościowego LGBTQ, kanadyjskie miasta, w tym Toronto, Vancouver, Montreal i Calgary, planują organizować wydarzenia.

jkg/lifesitenews