Międlar już na wolności. Usłyszał zarzuty

Agnieszka 14.12.19 16:17

Czekam na zarzuty z tego samego paragrafu dla:

- Czarzastego z kompania za propagowanie komunistycznego ustroju totalitarnego;

- dla grabowskiego, Grossa i reszty spólki finansowanej m.in. przez polskie ministerstwo edukacji za szerzenie antypolonizmu na świecie.



A artykuł, za który Międral dostał zarzuty - podobno z 9 listopada 2019 pt. "Polska w cieniu żydostwa. O masowej zdradzie i dywersji wobec odradzającego się Państwa, czyli skrywana prawda na stulecie odzyskania niepodległości" - to podobno w 90% składa się z cytatów i to w większości wziętych z ojców niepodległości.

Jeżeli stawia się zarzuty za taki artykuł a do tego z tego powodu do domu redaktora wkracza o 6 rano z długą bronią ABW to ktoś za to powinien odpowiedzieć i to bardzo poważnie, publicznie, bo na wyjaśnienia takich kwestii jak to, co się napisało w artykule, to nie jest powód do traktowania go jak niebezpiecznego terrorysty. Czekam na działania wobec ludzi za to odpowiedzialnych!