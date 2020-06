Michnik: PiS proponuje nam cywilizację ,,zaśmierdłą’’ i ,,barbarzyńską’’

-„Dla mnie największym zaskoczeniem był Rafał Trzaskowski. On mnie, czy ludziom, którzy z nim sympatyzują, nie powiedział nic nowego. Natomiast on mówił rzeczy nowe, ponieważ to się działo w telewizji Kurskiego. On mówił do ludzi, którzy cały czas wiedzieli, że to jest diabeł, antychryst, chce 4-latki uczyć masturbacji, wziąć ślub z gejem. (…) Zobaczyliśmy zupełnie normalnego człowieka, który mówi rozsądnie, (…) ma nogi do samej ziemi. (…) Dla sympatyków Kaczyńskiego, Morawieckiego i Dudy to to musiało być zaskakujące”.