Michałowski: To obrzydliwe i ohydne, że wychowaliśmy sobie kolejne pokolenie Senyszynów, Urbanów, Frasyniuków, Bolków i innych Wałęsów

- To obrzydliwe i ohydne, że wychowaliśmy sobie kolejne pokolenie Senyszynów, Urbanów, Frasyniuków, Bolków i innych Wałęsów. To tragedia, że ci ludzie są dziś dla niektórych młodych bohaterami - powiedział w Polskim Radiu 24 Andrzej Michałowski odnosząc się do ostatniej wypowiedzi Joanny Senyszyn w mediach społecznościowych.

Trwają zmasowane ataki na Kościół. Za szczególny cel środowiska lewicowe, LGBT oraz gender obrały sobie ataki na rodzinę, Kościół, a ostatnio także na osobę św. Jana Pawła II.

W tą narrację wpisuje się ostatnia wypowiedź Joanny Senyszyn, która napisała w mediach społecznościowych:

- to przez takich jak Stefan Wyszyński i JP2 kościół stał się bezpieczną przystanią dla pedofilów!

W sejmie głosowano ustawę, w której śp. kardynał Stefan Wyszyński ma zostać patronem roku 2021. Przeciwko głosowało 48 posłów.

Do tego głosowania odniósł się poseł PO Franciszek Starczewski pisząc:

- Powinniśmy pamiętać o ofiarach pedofilii, a nie upamiętniać przedstawicieli kościoła, który wciąż broni i kryje sprawców

Bardzo charakterystyczne dla tego środowiska jest, że pedofilię, która Kościele jest zjawiskiem marginalnym, traktują jako zło, natomiast nie zauważają, a może nawet wręcz ukrywają i odwracają uwagę, od środowisk, w których molestowania i pedofilia są problemami bardzo poważnymi, jak np. środowiska artystyczne, czy chociażby wykorzystywanie seksualne dzieci w rodzinach homoseksualnych.

Z kolei Andrzej Rozpłochowski stwierdził:

- Już komuniści próbowali zniszczyć Kościół, ale to co wyprawiają dziś bojówki bolszewickich neomarksistowskich lewackich globalnych ruchów przechodzi ludzkie pojęcie

mp/polskie radio 24