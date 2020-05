Michalik wściekła: Dziękujemy za pisowskiego komisarza

Walter 15.5.20 17:31

Andrzej Duda nie łamie konstytucji tylko wtedy, kiedy jeździ na nartach, albo rapuje. Jeśli wygra wybory prezydenckie, to przez następne pięć lat będzie łamał ustawę zasadniczą, zgodnie ze wskazówkami Jarosława Kaczyńskiego.

Jeśli Rafał Trzaskowski wygra wybory prezydenckie, to komisarycznym Prezydentem Warszawy zostanie Patryk Jaki, albo Jacek Sasin. Najbardziej rozsądną decyzją zarządu Koalicji Obywatelskiej byłoby ogłoszenie Władysława Kosiniaka-Kamysza wspólnym kandydatem ich partii z PSL-em.

Jeśli Andrzej Duda przegra wybory w drugiej turze, to Jarosław Kaczyński będzie dążył do unieważnienia wyborów. Teraz dąży do podporządkowania sobie Sądu Najwyższego, który decyduje o ważności wyborów prezydenckich.