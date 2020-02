Michał Wójcik: Na to się nie umawialiśmy wstępując do UE!

robaczek 2.0 13.2.20 9:40

przeczytaj traktat głąbie ;]





ale co tam





wciśniemy ludowi ze my mamy racje i całą reszta swiata sie myli ;]





taka piekna technika kierowania zidiocialy spoleczeństwem ;]



slyczeli o:





SYNDROM OBLEZONEJ TWIERDZY???







no penie ze znacie!!! wszak to metodyt z waszej mlodosci z PRL!! A jarus je tak skutecnzie na was stosuje ze az wstyd ze mamy takie durne spoleczenstwo. no ale czego sie spodziewac po grupie ktora w wiekszosci ma skonczona tylko podstawówke ;]



nie wymyslam!! sprawdzic dane wystarczy ;] kto glosuje na pis?? ;]



pozdrawiam misiaczki!!!



DUMNI ze swoich nieudaczników??



BRAWO WY!!



KU CHWALE PARTII!!!



brawo!!!