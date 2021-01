Michał Sz. uderza w ,,GW''. Chodzi o umieszczenie go na jednej liście z Suchanow. ,,Przemoc seksualna''

Michał Sz. Znany jako „Margot” oraz jego „Stop Bzdurom” uderzają w „Gazetę Wyborczą”. Wystosowano wezwanie do dziennika, w którym zażądano usunięcia ich z listy „50 śmiałych 2020”, którą stworzyły „Wysokie Obcasy”.

Ranking nazwano w nim „nieśmiesznym żartem”. „Wysokie Obcasy” we wspomnianym rankingu umieściły między innymi tzw. „Strajk Kobiet” pisząc:

„Kobiety, które stoją na czele rewolucji, to Marta Lempart, Klementyna Suchanow i Agnieszka Czerederecka. To jest wojna, a one są jej generałkami”.

Michał Sz. Nie życzy sobie wymieniania go na wspomnianej liście. W oświadczeniu stwierdzono:

„Na liście znajduje się sprawczyni przemocy o podłożu seksualnym i ekonomicznym na nas – Klementyna Suchanow z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet – a także Marta Lempart, aktywnie pracująca na rzecz zamiatania tejże sytuacji pod dywan, czy Kaya Szulczewska znana ostatnio z transfobicznych wypowiedzi w WO”.

Zdaniem „Stop Bzdurom”, zamieszczenie Michała Sz. Obok Suchanow i Sulczewskiej to naruszenie ich wizerunku, godności i dóbr osobistych.

dam/TVP.Info,Fronda.pl