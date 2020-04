Michał Rachoń. Wybory korespondencyjne w 2.5 minuty (Wideo)

29.4.20 15:50

Po co mamy głosować w ogóle, skoro wszystkie partie są zależne od City of London Co. My wyboru żadnego nie mieliśmy i nie mamy. Aborcja i In Vitro pokazuje, że wszystkie partie są takie same. Co mi za różnica czy mnie Kacap wykończy czy Jankes czy Merkel?



My żyjemy co najmniej od Piłsudskiego w niewoli Rotschildów - politycy, partie i ten cały cyrk to tylko igrzyska dla otępiałych mas w stanie umysłu po wypiciu piątego piwa.