Michał Kruk - pierwszy Polak publicznie stracony za pomaganie Żydom

Człowiek pomaga człowiekowi. Jak dajesz chleb, albo koc bezdomnemu, to liczysz na to, że on też coś Ci da? Jak pomagasz niepełnosprawnym, albo wykluczonym , to liczysz na pomoc od nich?



„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”



Jakby każdy się do tego stosował, świat byłby pięknym miejscem.

