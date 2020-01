Michał Koterski z Medjugorje: Dzisiaj byłem na objawieniu Matki Bożej. Jestem dumny, że mogę być Apostołem Jezusa

Michał Koterski, znany aktor, głównie z filmu "Dzień Świra" prowadził rozrywkowy styl życia. Nawrócił się i wyszedł z nałogów "To, że żyję, to łaska Boża. Codziennie się modlę i dziękuję Bogu za to, że jestem zdrowy, że mam to, co mam, i że udało mi się wyjść z tak strasznej choroby. To tak, jakby mi się udało wyleczyć z raka. Uznaję to za błogosławieństwo i jestem za to bardzo wdzięczny" - mówił w wywiadzie dla Tygodnika Solidarność.