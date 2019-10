Michał Karnowski mocno o 'taśmie Neumanna': Mamy nową 'małą Sycylię'

Alojzy Cedzidło 4.10.19 22:52

No ,,, To teraz wiadomo już na mur , dlaczego za batonika dostaje się pakę a za zajumanie 50 zł , elektroniki . wystarczy wstąpić w szeregi PO i włos z głowy nie spadnie. A mnie znów pali ciekawość co . by było po 13.X gdyby wybory wygrało POKO . Pofantazjujmy . Rządy obejmie PO , a ta drobnica partyjna obejmie mało decyzyjne korytka .. U władzy naczelnej zostaną ci co to u Sowy pokazali swoje oblicze . Władzę dostaną i ci o których w Tczewie tyle pan Neumann naopowiadał . Tez podobnie ja u ,,Sowy ", w Tczewie, za nagrywanie rozmów , zostanie ukarany nagrywający a nie dostojnicy , którzy z narodu robią bandę idiotów . Ale jak POKO przegra .... To i tak nic się nie stanie . Bo sądy będą te same . bo aby je zmienić , trzeba by zmian dokonać i poza Polską . Aż do Brukseli . U nas PO przegrać może, ale tam na peowskie kapunki czekają .