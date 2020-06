Michał Dworczyk: Od 3 tygodni trwa skoordynowana nagonka na Szumowskiego

prosty 1.6.20 12:24

Nagonka trwa na wszystkich frontach od miesięcy. Tylko dziś:

- Demotywatory - trudno uwierzyć, że ludzie spontanicznie wymyślają i publikują memy, nie byłby to ten poziom graficzny i dobór tekstów.

- portal bankier.pl - dwa tytuły obok siebie: "PMI: polski przemysł wciąż w hibernacji" i "EuroPMI: przemysłowy krach przyhamował". Liczby dla Polski podobne, raczej w pobliżu czołówki.



Ktoś podsuwa tematy, ktoś komentuje i podbija. Środowisku Agory nie podoba się Min. Szumowski, mobilizuje siły na wszystkich frontach, bo to też uderzenie w rządzących. Tak było i jest. Za komuny na Mysiej wymyślano dowcipy, na siebie, żeby kanalizować niezadowolenie. Dziś wali się bezpośrednio, bo mało kto myśli, liczą się tylko emocje, poza tym przekaz jest do potencjalnych "swoich" Ostatnio słyszałem coś o ewangelistach Łukaszu i Mateuszu, nie uwierzę (jak św. Tomasz), że to spontaniczne.



Mam nadzieję, że wyjdzie zleceniodawca akcji plakatowej, jeśli nie, opozycja będzie miała rację co do "państwa z papieru".