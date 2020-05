Miażdżąca przewaga PiS w najnowszym sondażu. Jaki wynik uzyskałaby ,,partia Hołowni''?

To oznacza, że w badaniu przeprowadzonym dla "Do Rzeczy", klub PiS mógłby liczyć na 240 mandatów w Sejmie, czyli o 5 więcej niż ma obecnie. W porównaniu do poprzedniego sondażu 2,4 punktu procentowego traci Koalicja Obywatelska, która uzyskuje 17,3 proc. poparcia i w Sejmie miałaby 77 mandatów, co oznacza stratę aż 57 miejsc w porównaniu do obecnego układu sił.