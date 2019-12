Metropolita warszawski jasno i wprost o krzyżu w Sejmie

ktoś tam 26.12.19 16:16

Jakby zestawić obok siebie wypowiedzi Prymasa Tysiąclecia i Bergoglio to dzieli je przepaść nie do pokonania. I Bergoglio "wynosi na ołtarze" Prymasa... Wolne żarty... To będzie "sprzedaż wiązana":

Bergoglio daje nam tytuł błogosławionego a my bronimy "papieża" do upadłego.



Żeby nie było. Uważam Prymasa Tysiąclecia za człowieka Boga, ale Bergoglio nie jest upoważniony do tego by to ogłaszać. Papieżem jest Benedykt XVI a nie ta masońska podróba, Bergoglio. Z mocy prawa żadna decyzja Bergoglio nie jest ważna, ale kto by tam teraz zwracał w Kościele uwagę na takie "drobiazgi"... Ważniejsze tzw. "święty spokój" i kariera. No to nie będzie spokoju tylko piekło. A kariery i tak się skończą.