Messori: Biskupi boją się publicznie skrytykować Franciszka, choć prywatnie to robią

az 29.10.19 19:26

Cytuję: "Uznajemy, wierzymy mocno w Kościół hierarchiczny, w którym papież jest jako kamień. Ale władze kościelne, papież, kardynałowie, biskupi są środkami, nie celem, ponieważ istnieje tylko jeden cel ostateczny, którym jest Bóg. Wszystko jest uporządkowane ku Bogu. I jeśli istnieje stworzenie, które nie pomaga nam połączyć się z Bogiem, musimy oddzielić się od tego stworzenia. A więc nasze oddzielenie od złych duszpasterzy, nie jest separacją sądową, ponieważ wierzymy w sądową konstytucję Kościoła, wraz z papieżem, kardynałami, biskupami, wierzymy w to. Ale jest to bardziej oddzielenie od ludzi, którzy w tym momencie zajmują pewne funkcje. A więc na przykład wierzę bardzo mocno w nieomylność papieża i bardzo pragnę, by papież Franciszek albo inny papież definiował prawdę, potępiał błędy... Bardzo bym tego chciał. Ale jeśli tego nie zrobi, ponieważ papież nie wykorzysta charyzmatu, który posiada, charyzmatu nieomylności, i jakimiś nie nieomylnymi działaniami, na przykład w wywiadzie dla pana Scalfariego albo w wywiadzie udzielonym podczas lotu, a więc w działaniach, które nie są Magisterium, powie coś, co jest przeciwne mojej wierze, muszę to odrzucić, a odrzucając to oddzielam się od złych słów człowieka, ale nie jest to separacja od funkcji, od roli papiestwa. A więc myślę, że jest to bardzo ważne rozróżnienie, ponieważ nade wszystko nasza wiara, nasza religia, religia katolicka opiera się na rozumie. Bowiem jeśli zniszczy się rozum, stwierdzając, że rozum nie jest ważny, jest tylko ważna wiara, niszczy się tym samym nie tylko rozum, ale także wiarę. Ponieważ jest prawdą, że wiara jest wyższa w stosunku do rozumu. Ale na przykład objawienie Trójcy Świętej, jest to coś, co zostało objawione, jest to Boże objawienie. Ale wierzę w to Boże objawienie, ponieważ przede wszystkim wiem, że Bóg, który objawił tę prawdę, jest prawdziwym Bogiem. I wierzę w to w oparciu o swój rozum. Mam na myśli to, że rozum jest środkiem, który pokazuje, że Bóg istnieje, że Bóg ma Syna Bożego, którym jest Jezus Chrystus, że Kościół katolicki ma fundamenty boskie, instytucja Kościoła. Wykazanie prawdy Boga, Jezusa Chrystusa, Kościoła, objawienia opiera się na rozumie. Wówczas, kiedy uwierzę w to w oparciu o rozum, oczywiście dzięki wierze wierzę w coś wyższego. Ale dzisiaj, o co proszą nas źli duszpasterze? By odrzucić rozum. Bowiem, kiedy mówią oni na przykład, że musimy zaakceptować bożki, a jednocześnie Chrystusa, jest to coś, co jest sprzeczne nie tylko z wiarą, ale także z rozumem. Gdyż jedynym prawdziwym Bogiem jest Jezus Chrystus, a jeśli tak, to bożki są diaboliczne, są fałszywe..." - powiedział m.innymi prof. Roberto de Mattei

cały wywiad: https://youtu.be/CnK-UTFxYsQ