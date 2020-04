MEN zwraca się do maturzystów: wiem, że macie ogromny stres

Klejnot Nilu 9.4.20 14:53

Drodzy maturzyści, zrobimy wszystko, co tylko się da, aby przeprowadzić wybory. Będziemy walczyć do ostatniego żywego listonosza. Napiszemy choćby tysiąc ustaw i będziemy je przepychać każdej nocy choćby do ostatniego dnia przed głosowaniem. A matury? A matury to w sumie ch*j, dacie sobie radę.