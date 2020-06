MEN: Dyrektory zdecydują jak wydać świadectwa uczniom

Marek21 18.6.20 14:45

Należy zlikwidować świadectwa promocyjne z klasy do klasy przecież i tak do niczego one nie służą. Rodzice mają dostęp do ocen na bieżąco przez Internet i jak chcą to mogą sobie je wydrukować.

Istotne są jedynie świadectwa na koniec podstawówki i szkoły średniej.