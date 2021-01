Melania Trump: Błagam, by ludzie zaprzestali przemocy

- Absolutnie potępiam przemoc, która miała miejsce na Kapitolu. Przemoc nie jest nigdy akceptowana – pisze w swoim oświadczeniu Melania Trump, Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych.

Melania Trump w swoim oświadczenie podsumowuje swoją działalność w roli pierwszej damy. Odnosi się w nim szczególnie do ubiegłego roku, który na całym świecie został zdominowany przez epidemię koronawirusa. Zwraca też uwagę na zamieszki, do jakich doszło w ostatnim czasie w Waszyngtonie.

- Podobnie jak wy wszyscy, zastanawiałam się nad minionym rokiem i tym, jak niewidzialny wróg - COVID-19 - przetoczył się przez nasz piękny kraj. Wszystkie narody doświadczyły utraty bliskich, spadku gospodarczego i negatywnych skutków izolacji. Inspirującym było, gdy jako Wasza Pierwsza Dama obserwowałam na własne oczy, jak przedstawiciele naszego wielkiego narodu robili wszystko, by sobie nawzajem pomóc, zwłaszcza gdy jesteśmy najbardziej bezbronni – pisze Melania Trump.

Odnosząc się do wydarzeń, jakie miały miejsce w ubiegłym tygodniu na Kapitolu, kiedy zwolennicy jej męża wtargnęli do gmachu, Melania Trump stwierdza, że jest rozczarowana i przygnębiona tym, co się wydarzyło. Całe wydarzenia określa jako "haniebne".

Żona kończącego swoją kadencję prezydenta Donalda Trumpa stwierdza, że "wokół tych tragicznych wydarzeń pojawiły się nieprzyzwoite plotki, nieuzasadnione personalne ataki i fałszywe, wprowadzające w błąd oskarżenia ze strony ludzi, którzy chcą mieć znaczenie i mają coś do powiedzenia".

Pisze, że jako obywatelka Ameryki jest dumna z wolności wyrażania opinii wolnych od prześladowań w USA.

Wzywa swoich rodaków i obywateli USA do zatrzymania się na chwilę i spokojnego przemyślenia spraw z wielu stron.

- Błagam, by ludzie zaprzestali przemocy – apeluje.

- Absolutnie potępiam przemoc, która miała miejsce na Kapitolu. Przemoc nie jest nigdy akceptowana – stwierdza Pierwsza Dama USA.

Na zakończenie stwierdza, że było dla niej "zaszczytem życia" służenie Amerykanom jako pierwsza dama i dziękuje za okazane jej wsparcie.

mp/interia.pl/twitter