Meksyk: Dwie osoby mogą legalnie zażywać kokainę

JONASIK 22.8.19 9:49

Trzeba dodać, że w celach rekreacyjnych, a nie z powodu np. ciężkiego uzależnienia.

"A Mexican court has granted two people the right to use cocaine recreationally"

To dobry krok.

U nas też trzeba posprzątać, bo jak to możliwe, że ciężki, niebezpieczny narkotyk (alkohol) jest legalny, a za wysuszone kwiatki konopii idzie się za kratki.

To czystej wody debilizm.