Triumfalny powrót Jacka kurskiego do TVP

nnn 23.5.20 10:59

Kurski zabawił się losem ofiar pedofilii, upokorzył je tworząc gniota, mającego przykryć pedofilię w kościele, wylansować jego, TVP i Latkowskiego. Ten pseudo dokument, nie wniósł nic nowego do sprawy, o sprawie Krystka już dawno pisały media. Jedyną nowością było bezpodstawne zestawienie celebrytów ze sprawą. Teraz każdy kto wychodzi do jakiejkolwiek restauracji, powinien sprawdzić, kto jest jej właścicielem, jaką ma przeszłość, obserwować najpierw obiekt co się w nim dzieje, by nie być potem oskarżonym o pedofilię. Również ludzie wierzący powinni przestać chodzić do kościoła, bo uczestnictwo we Mszy, to jawne wspieranie pedofilii