Mec. Giertych finansował zawodowych hejterów? Ujawniono kolejne rozmowy!

Portal tvp.info ujawnił kolejne rozmowy Romana Giertycha z administratorem hejterskiego profilu „SokzBuraka” Mariuszem Kozakiem-Zagozdą. Wynika z nich, że Roman Giertych nie tylko miał wpływ na publikowane na tym profilu treści, ale również go finansował.

Portal tvp.info ujawnił wczoraj rozmowy Romana Giertycha z Mariuszem Kozakiem-Zagozdą. Wynika z nich, że znany prawnik miał duży wpływ na to, co pojawiało się na wspomnianym profilu. Serwis informuje, że do spotkania Giertycha z Zagozdą doszło w 2017 roku w toalecie jednej z warszawskich galerii. Przez kilka lat ich kontakt miał się utrzymywać przez łączników „Wojciecha” oraz „Sebastiana”. TVP.Info dodaje, że według informacji serwisu chodzi o Wojciecha Wierzejskiego, który administruje stroną Giertycha na Facebooku. „Sebastianem” miałby być Sebastian Jargut, który w KRS widnieje jako prezes zarządu GIERTYCH KANCELARIE SP. Z O. O.

W odpowiedzi na te doniesienia Kozak-Zagozda opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym przekonuje, że korzystał z usług prawnych mec. Giertycha i do tego ograniczały się ich kontakty. Czy na pewno? Z kolejnej publikacji tvp.info wynika, że Roman Giertych finansował „SokzBuraka”. Dowodzi tego opublikowana przez portal rozmowa mężczyzn.

- „Dziękuję Panu raz jeszcze za pomoc. Chcę, aby Pan wiedział, że to dzięki Panu znów mam dzienne zasięgi na Facebooku na poziomie ponad 4 miliony odbiorców (widzących posty). Dzięki środkom na promocję postów. Na koniec miesiąca rachunek z Facebooka przekroczy 2 tys. złotych, a więc chyba mądrze wydane pieniądze :) Ponad 500 złotych poszło na opłatę za serwer za cały rok i 360 za domeny: sokzburaka.pl, org i com. Wysyłam skan rozliczeń z Facebookiem i skan moich zasięgów. I bardzo, bardzo dziękuję za pomoc!!!!!!! Jeśli będzie Pan mógł mi jeszcze pomóc w przyszłości, to proszę wiedzieć, że nie przejadam :) Pozdrawiam i wracam do pracy. Dzięki Panu wzrosła mi też ilość polubień. DZIĘKUJĘ !!!!!!”

- zwracał się do mec. Giertycha administrator hejterskiego profilu.

O finansowaniu przez Romana Giertycha „SokuzBuraka” już w marcu 2020 roku pisali na łamach tygodnika „Sieci” Marcin Wikło i Marek Pyza.

kak/tvp.info.pl