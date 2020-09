Mazurek odpowiada Gałeckiej ws. ścieków: Normalnie mineralna! Lekko fekaliowana. W butelki i do ratusza

Rzeczniczka warszawskiego ratusza Karolina Gałecka usiłowała przekonać na Twitterze, że sytuacja po awarii Czajki wcale nie jest taka zła, a to co trafia do Wisły – w zasadzie niegroźne. Ostro odpowiedziała jej europoseł PiS Beata Mazurek.

„Tego nie zobaczycie w #TVP: tak naprawdę wygląda miejsce zrzutu ścieków do Wisły - ścieków od początku ozonowanych i czyszczonych mechanicznie”

- pisze Gałecka na Twitterze.

Beata Mazurek odpowiedziała jej:

„Normalnie mineralna, tylko lekko fekaliowana. Proponuję w butelki i do ratusza. Niech Trzaskowski rozpocznie degustację, a pani będzie następna”.

W kolejnej odpowiedzi podała dalej film pokazujący jak wygląda brzeg Wisły po spuszczeniu do niej ścieków i dodała:

„Pani rzecznik Gałecka, proszę obejrzeć razem z Trzaskowskim, bo na TVN-ie tego nie zobaczycie.Tak wygląda efekt zrzutu ścieków do Wisły. Chce pani jeszcze coś powiedzieć o ozonowaniu i czyszczeniu mechanicznym?”

dam/twitter,Fronda.pl