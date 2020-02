Mazurek o Tusku: Konfabulacje populisty i nieudacznika

Andrzej 27.2.20 10:02

Chyba żartujesz!! Merkel go wsadziła na stanowisko raczej na dachu psiej budy, niż na dachu świata, żeby realizował niemieckie polecenia. NIKT go nie szanował w UE, Juncker publicznie się wyśmiewał, Anglicy także wyśmiewali, ten człowiek z ambicjami lokaja to wstyd dla Polski i Polaków. Teraz wsadzono go na stanowisko przewodniczącego partii, które w Europie nie znaczy nic, ale dalej ma realizować cele wrogów Polski, czyli niszczyć naszą ojczyznę, skłócać Polaków i wprowadzać to, co najgorsze, dlatego przyjeżdża. Samo zło w polityce, jak powiedział o nim profesor Legutko. Nie wiem, kim trzeba być, żeby widzieć tuska jako poważanego człowieka "na dachu świata". Jedyne, co mu wyszło, to doprowadzenie Polski do takiego stanu, że musiał w końcu uciekać na stanowisko w Unii, przy czym skutecznie zniszczył własną partię. Jak niszczył POlskę - przykładem LOT. Byłby zniszczony i sprzedany Niemcom, a dziś odnosi wielkie sukcesy finansowe i kupił linie niemieckie. A za jego kadencji z Unii wyszła mu Wlk. Brytania. Żałosne zero, ale są niestety tacy naiwniacy, że dają sie nabierać łgarzom.