Mazurek do Żukowskiej: może i ja zostałbym matką?

Anna Maria Żukowska z Lewicy udzialała wywiadu w RMF FM, który był prowadzony przez Roberta Mazurka. W trakcie rozmowy dyskutowane były kwestie porozumienia między Lewicą i PiS w sprawie Funduszu Odbudowy. Padło jednak także pytanie o słowa Żukowskiej, że biologiczny mężczyzna może zostać matką.

Żukowska stwierdziła wówczas na antenie TVP Info, że „zdarzają się sytuacje, kiedy biologiczny mężczyzna rodzi dziecko”.

- Zdarzyło się to kilka razy na świecie. Jakby pan powiedział, że będziemy o tym rozmawiać to bym przygotowała artykuł - powiedziała do prowadzącego program Jacka Łęskiego - więcej zobacz tutaj.

- Powiedziała to pani w marcu: „zdarzają się sytuacje, że biologiczny mężczyzna rodzi dziecko”. Ucieszyło mnie to, może i ja bym został matką? - powiedział Mazurek, po czym wywiązała się dyskusja na ten temat.

Ostatecznie Żukowska stwierdziła, że nigdy o takim przypadku nie słyszała.

jkg/rmf fm