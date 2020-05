Matko łaski Bożej, módl się za nami!

T 7.5.20 9:59

Proponuję więcej takich artykułów, a mniej politycznych, bo i tak wiadomo kto wygra i szkoda oczu marnować na artykuły o politykach.



Tym bardziej, że ten wspaniały rząd PiS zamiótł pod dywan aborcję chorych dzieci, ludobójstwo In Vitro oraz demoralizację LGBT. I to im trzeba w kółko przypominać, bo my to z podatków opłacamy.