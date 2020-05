Matka zmarłej Anaid apeluje do celebrytów

Karolina Karolajn 23.5.20 12:14

Pani Joanno

dziękujemy.



pomimo ,że ma Pani złamane życie (co czuje każda normalna matka) próbuje Pani dojść do prawdy i uratować młode niewinne osoby przed bezkarnymi POTWORAMI którzy jak widać władają tzw.celebrytami i tzw.artystami.

niestety to są prawdziwe zatoki świń(nie obrażając zwierząt),rozlane po całym kraju a nawet świecie(patrz świetny reżyser Polański itd.).

Z przerażeniem obserwujemy reakcje zdemoralizowanych show menów i ich konkubin.

naprawdę -z przerażeniem ,bo do jakiego dna moralnego można dojść.?



Sytwester Latkowski będzie musiał zmierzyć się teraz ze straszną niebezpieczną bandą dewiantów których stać na najdroższego i najbardziej podłego prawnika...

Bracia Sekielscy będą w tym czasie przeliczać grubą kasę za swoje filmy a w wolnych chwilach przyjmować przeprosiny od ludzi Kościoła