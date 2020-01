Matka Kurka: Tragifarsa w starym prawniczym schemacie

Dumi 7.1.20 17:20

Szanuję Matke Kurka, ale fajnie by było, gdyby zajęto w końcu się rządem PiS a konkretnie rozliczeniem nie po to by punkty w sondażach komuś spadły lub urosły, ale po to by PiS zaczął słuchać Polaków a zwłaszcza swojego elektoratu bo nie ulega wątpliwości, że w kilku kwestiach okłamali nas. Wywierajmy presję na rządzie by mądre i dobre pomysły wdrażali w życie. W dalszym ciągu petycja narodu w sprawie zakazu aborcji jest lekceważona przez premiera PiS, mimo, iż w kampanii wyborczej PiS zbijał kapitał wyborczy na zarzucaniu PO tego, że wyrzucali petycje narodu do kosza. Czas pokazał ogromną hipokryzję PiSu, który zrobił dokładnie to samo... 2. Premier Morawiecki obiecał inwestycje w innowacje. Pytam się gdzie są jakieś wyniki, pomysły???Z wiedzy dostępnej w internecie możecie się dowiedzieć, np. że PiS nie zainteresował się (bez odzewu) opracowaną i sprawdzoną technologią innowacyjną(!!!), którą prof. Tytko przedstawił premierowi Morawieckiemu i Gowinowi!!! Podobnie wyglądała sprawa z prof. Kozłowskim. Mamy zdolnych naukowców, ale brakuje nam prawdziwiych mężów stanu w polityce. Szkoda bo PiS to chyba jedyna obecnie ekipa, której w miare jeszcze można zaufać... Świetnym ruchem PiSu było utworzenie WOT, które można i trzeba SZYBKO rozbudować do minimum 300 tyś. Piszę o tym bo Polska powinno szybko dokonać wzmocnienia militarnego, by być zdolnym do samodzielnej obrony, dokładnie samodzielnej... Tu mamy prof. Szeremitiewa, który jest niedoceniany. Czas poazkuje, że jego doktryna ma racje bytu. Mamy ogromne możliwości, zarówno kadrowe, rozwojowe, jak i zasoby bogactw naturalnych, których nie potrafimy wykorzystać. Zamiast tego PiS pcha nas w elektrownie atomową i w skrajne objęcie amerykanów (Fort Trump podczas gdy rotacyjna obecność jest wystarczająca) i zaniedbuje proces modernizacji, który ze słowem "szybka" nie ma nic wspólnego... PiS jest na pograniczu utraty poparcia społecznego bo za mało inwestuje w naukowców i ich pomysły, które mogą dać nam olbrzymie zyski. Nie zdziwie się jak prof Tytko i ludzie, którzy opracowali technologie pozyskiwania gazu z węgla, w końcu będą zmuszeni ją sprzedać obcemu państwu. To byłaby ogromna szkoda. Módlmy się bo to najpotężniejsza broń, prośmy Boga o dar mądrości i roztropności dla rządzących naszym krajem.